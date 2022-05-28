الصباح الفني
قالوا
زيدان كتب الروائي المصري يوسف زيدان تدوينة جاء فيها “من أفدح صور الغباء البشري، التعصب لمعتَقدٍ ما اختاره صاحبه، ولا أقام على صوابه حجة». العروسي كتبت الممثلة ابتسام العروسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “أجمل منحنى للمرأة هو ابتسامتها”. مجاهد كتب المخرج عبد الواحد مجاهد تدوينة على “إنستغرام”أكمل القراءة »
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