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الصباح الفني

قالوا

منذ 16 دقيقة
زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬من‭ ‬أفدح‭ ‬صور‭ ‬الغباء‭ ‬البشري،‭ ‬التعصب‭ ‬لمعتَقدٍ‭ ‬ما‭ ‬اختاره‭ ‬صاحبه،‭ ‬ولا‭ ‬أقام‭ ‬على‭ ‬صوابه‭ ‬حجة‮»‬‭. ‬ العروسي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬ابتسام‭ ‬العروسي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬أجمل‭ ‬منحنى‭ ‬للمرأة‭ ‬هو‭ ‬ابتسامتها‭”.‬ مجاهد كتب‭ ‬المخرج‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬مجاهد‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”أكمل القراءة »


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منذ 16 دقيقة


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