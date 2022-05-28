الرياضة
سلامي يفجر أزمة بالحسنية
نجم نجاح سوس يوقع للفتح صبت جماهير حسنية أكادير جام غضبها على المكتب المديري للفريق، بعد توقيع رضوان أوبيضار، نجم نجاح سوس للفتح الرياضي، عقدا يمتد لثلاث سنوات، بعدما اكتشفه المدرب جمال سلامي. وعبرت الجماهير السوسية عن غضبها في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، على المكتب المسير، خاصة الرئيس الحبيب سيدينو،أكمل القراءة »
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