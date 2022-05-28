الرياضة
إصابة سليم تؤرق الجيش
يخضع لبرنامج علاجي خاص وعطلة أسبوع للاعبين يعاني رضا سليم، مهاجم الجيش الملكي، إصابة في كاحله، استنفرت الطاقم الطبي للفريق. وعلمت «الصباح» أن سليم يخضع حاليا لبرنامج علاجي مكثف، من أجل تجهيزه للمباراة التي ستجمع الجيش الملكي بحسنية أكادير في الدورة 25 من منافسات البطولة. وأوضح مصدر مسؤول أن سليمأكمل القراءة »
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