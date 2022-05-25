خاص
الرهان على جلب 4.5 ملايين سائح في الصيف
< بالفعل، عانى القطاع السياحي الكثير بسبب الجائحة، ومع تحسن الوضعية الوبائية، وإعادة فتح الأجواء، اتخذت الحكومة العديد من التدابير والإجراءات، همت دعم المهن السياحية من أجل مساعدة المهنيين على التنفس وإعادة النشاط . وقد تم تخصيص 2 مليار درهم لإنعاش السياحة. ويمكن القول إنه منذ 16 فبراير الماضي، بدأتأكمل القراءة »
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