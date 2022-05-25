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ربورتاج

موسـم الهجـرة إلـى الأندلـس

منذ 3 دقائق
إقبال كبير لمغاربة على مدن الجنوب الإسباني من أجل السياحة والتسوق تغري مدن الجنوب الإسباني العديد من المغاربة، لذلك لا غرابة أن الآلاف يقصدونها مع إطلالة كل صيف، سواء من أجل السياحة والاستجمام أو من أجل التسوق.. في الربورتاج التالي محاولة لرصد موجة من «الهجرة صوب الشمال» وبالضبط إلى جنوبأكمل القراءة »


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