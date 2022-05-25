خاص
26 مليون سائح في أفق 2030
وزيرة السياحة توقعت الوصول إلى حصيلة 2019 السنة المقبلة ومضاعفتها في سبع سنوات تراهن وزارة السياحة على فصل الصيف لإنعاش الحركة السياحية التي تضررت كثيرا بسبب تداعيات “كورونا”، إذ وصلت خسائر القطاع إلى 50 مليار درهم. وأكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، أن النتائج المسجلة، منذ فتح الحدود في 7أكمل القراءة »
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