الأولى
لمهاجري: مكتب الماء “مغارة علي بابا”
مديرون يملكون شركات وأبناؤهم يمتطون سيارات فاخرة وبركة يعد بفتح تحقيق شبه هشام لمهاجري، نائب “البام”، الذي ارتدى، في جلسة الأسئلة الشفوية، أول أمس (الاثنين)، ثوب المعارضة، المكتب الوطني للماء والكهرباء، “بمغارة علي بابا والأربعين حرامي”، في إشارة إلى الفساد الذي يغمره. واستعان لمهاجري، الذي كان يسائل نزار بركة، وزيرأكمل القراءة »
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