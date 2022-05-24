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ضحايا التغرير

منذ 5 دقائق
3 أسئلة إلى * حاتم عريب < يعتبر التغرير بالقاصرين أصل مشاكل اختفاء هذه الشريحة ونسج روايات من صنع الخيال. وتتفاعل النيابات العامة مع مثل هذه القضايا بالتنسيق مع الضابطة بنوع من الجدية المطلوبة، خصوصا حينما يكون موضوع طلب النجدة قاصر. لكن الأجهزة الأمنية لها كافة الوسائل والضمانات المقدمة منأكمل القراءة »


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