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مجتمع

15 ألف زائر لمعرض الصحة والأسنان

منذ 4 دقائق
كرم منظمو المعرض الدولي للصحة والأسنان والمنتدى العام الإفريقي للصحة، الذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي بمركز المعارض محمد السادس بالجديدة ، بيد الله محمد الشيخ وزير الصحة الأسبق، وسجل غياب خالد أيت الطالب عن حفل التكريم، وناب عنه لحسن بلكبير المفتش العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور محمد الكروج عاملأكمل القراءة »


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