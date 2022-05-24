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الدوزي أول ضحايا “مون بيبي”

منذ دقيقتين
عاد حساب “حمزة مون بيبي” المثير للجدل، إلى الواجهة، واختار هذه المرة أن يكون المغني حفيظ الدوزي، أول ضحاياه. وخصص “حمزة مون بيبي”، “ستوريات” نشرها مساء أول أمس (الأحد)، على موقع “إنستغرام”، ليفضح، حسب تعبيره، المغني الدوزي، وكشف بعض تفاصيل حياته الشخصية، ومغامراته الجنسية. ومن بين الفضائح التي فجرها الحساب،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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