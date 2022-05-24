الأولى
الدوزي أول ضحايا “مون بيبي”
عاد حساب “حمزة مون بيبي” المثير للجدل، إلى الواجهة، واختار هذه المرة أن يكون المغني حفيظ الدوزي، أول ضحاياه. وخصص “حمزة مون بيبي”، “ستوريات” نشرها مساء أول أمس (الأحد)، على موقع “إنستغرام”، ليفضح، حسب تعبيره، المغني الدوزي، وكشف بعض تفاصيل حياته الشخصية، ومغامراته الجنسية. ومن بين الفضائح التي فجرها الحساب،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا