الأولى
تحت الدف
توجد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مرة أخرى، أمام تحدي التواصل الجيد والمتواصل والمسؤول حول فيروس جدري القرود الذي يفرض نفسه مادة رئيسية في نشرات الأخبار. فإلى حد الآن، لم يصدر عن الوزارة أي موقف، أو رأي، أو بلاغ، موجه إلى الرأي العام الوطني بمختلف فئاته، خارج بعض الوثائق والأرضيات الخاصةأكمل القراءة »
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