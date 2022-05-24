مجتمع
البرلمان يقتحم قلعة فساد أسواق الجملة
منتخبون وموظفون ووسطاء تحت مجهر لجنة استطلاع اقتحم مجلس النواب، من خلال الفريق الحركي، الذي يقوده إدريس السنتيسي، قلعة فساد أسواق الجملة، بمطالبة رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، القيام بمهمة استطلاع للوقوف على الاختلالات والرشاوي والمشاكل التي تعانيها أسواق الجملة، ونمط تسييرها، وتعدد الوسطاء، وعدم التكافؤ في تغطيتها للتراب الوطني. وقالأكمل القراءة »
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