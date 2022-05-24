مجتمع
حملة وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية
أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حملة وطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية، تحت شعار «الرضاعة الطبيعية: استثمار يضمن صحة طفلي في الصغر والكبر». وتهدف الحملة التحسيسية، التي تستمر إلى غاية 14 يونيو المقبل، إلى تشجيع النساء على الإرضاع الحصري المبكر وإبراز انعكاساته الصحية الجيدة، باعتباره معطى نابعا من دراسات علمية دقيقة أفضتأكمل القراءة »
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