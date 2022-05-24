ملف عـــــــدالة
شكاية كيدية لطمس فضيحة
أم دفعت ابنتها القاصر إلى حبك سيناريو اختطافها خوفا من كلام الجيران في منتصف ليلة صيفية حارة بآسفي، توجهت “فاطمة” نحو مقر الديمومة بمصلحة المنطقة الأمنية بالمدينة، للتبليغ عن اختفاء ابنتها ذات 16 ربيعا. وضعت الأم صورة شمسية للابنة المختفية، فوق طاولة العميد الذي تلقى تصريحا بالبحث لفائدة العائلة، ضمهأكمل القراءة »
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