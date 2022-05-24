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اختفاء مغلف باختطاف يطيح بمتزوج
حرض قاصرا على مغادرة بيت عائلتها والاختفاء لقضاء عطلة معه ليستغلها جنسيا في الوقت الذي شكلت حالات اختطاف القاصرات من قبل جانحين، مأساة لعدد من الأسر، وجدت فيها فتيات في عمر الزهور فرصة لخوض تجربة التمثيل بادعاء تعرضهن للاختطاف للتغطية على اختفاء إرادي لقضاء وقت رفقة عشاقهن وتجنب العقاب الأسري.أكمل القراءة »
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