مجتمع
“رام” تعيد إدماج 100 مستخدم
قررت شركة الخطوط الملكية المغربية، إعادة إدماج 100 من المضيفات والمضيفين في شركتها الفرعية «AMS» «أطلس مولتيسيرفيس»، والذين سبق توقيف عقود عملهم، في فبراير 2021، في إطار المخطط الاجتماعي، الذي أقرته الشركة لمواجهة تداعيات إغلاق المجال الجوي، وتوقف نشاط الطيران، بسبب جائحة كورونا. وأفادت مصادر من الاتحاد المغربي للشغل، أنأكمل القراءة »
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