الأولى
تزويج الممرضة آية ضرورة ملحة!
اخترقت بنك بيانات الدولة للحصول على زوج أجنبي أجرت له فحص كورونا تسبب صحافي أجنبي في إحراج ممرضة مغربية، اسمها آية، تعمل في أحد المطارات الدولية للمملكة، إذ تحولت إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صحافي إذاعة “بي بي سي” البريطانية، مقتطفات من حديث دار بينهما، ويرتقب أنأكمل القراءة »
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