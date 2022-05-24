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“بوليساريو” تلعب بنار الإرهاب
الجبهة تخطط لشن هجمات انتحارية من الجزائر على مدن بالصحراء دخلت “بوليساريو” دائرة الخطر الإرهابي، إذ أعلن أحد قيادييها عن التخطيط لشن هجمات انتحارية على مدن في الأقاليم الجنوبية، مؤكدة مجمل تحذيرات الدولة بخصوص ضلوعها في لعبة مزدوجة بين الجنرالات والجماعات المسلحة في المنطقة. ولم يجد محمد الوالي، قائد الجناحأكمل القراءة »
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