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“بوليساريو” تلعب بنار الإرهاب

منذ 15 دقيقة
الجبهة تخطط لشن هجمات انتحارية من الجزائر على مدن بالصحراء دخلت “بوليساريو” دائرة الخطر الإرهابي، إذ أعلن أحد قيادييها عن التخطيط لشن هجمات انتحارية على مدن في الأقاليم الجنوبية، مؤكدة مجمل تحذيرات الدولة بخصوص ضلوعها في لعبة مزدوجة بين الجنرالات والجماعات المسلحة في المنطقة. ولم يجد محمد الوالي، قائد الجناحأكمل القراءة »


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منذ 15 دقيقة


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