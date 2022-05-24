ملف عـــــــدالة
عاشقات قاصرات نسجن اختطافات وهمية
قضايا أزعجت المجتمع والسلطات واتضح أنها مجرد رغبة في الاختلاء بالحبيب طفت على السطح ملفات غريبة ومريبة في الآن نفسه، انطلقت بالإعلان عن اختفاء فتاة قاصر، مشوب بشبهة الاختطاف، لتنتشر قصص وتعليقات عبر وسائط الاتصال الحديثة، لتعم أرجاء البلد، بل وتتعداه إلى الخارج، وتتحرك معها الأجهزة الأمنية للبحث والتعقب، بينماأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا