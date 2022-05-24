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أشرطة مشبوهة تقود للانتحار

منذ دقيقتين
إيقاف خليل الضحية وابنه والأمن حل لغز دوافع تناولها السم لقيت امرأة في العقد الرابع حتفها، زوال أول أمس (الأحد)، متأثرة بتناولها مادة سامة، إذ لم يشفع نقلها إلى مستشفى محمد السادس بالرحمة، ضواحي البيضاء، في إنقاذها من الموت. وأفادت مصادر متطابقة أن مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الرحمة،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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