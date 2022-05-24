مجتمع
150 منتحرا بدكالة في ثلاث سنوات
الاختصاصي الركادي قال إن ضعف التواصل الأسري وتهميش الصحة النفسية من أسباب تنامي الانتحار عرفت دكالة خلال ثلاث سنوات الأخيرة تناميا مخيفا في حالات الانتحار، التي لم يسبق لإقليمي الجديدة وسيدي بنور معرفتها من قبل، إذ أكدت إحصائيات أنه تم تسجيل ما يقارب 150 حالة انتحار في ظروف تنوعت ملابساتهاأكمل القراءة »
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