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الصباح السياسي

برقية تهنئة من الملك إلى فرديناند ماركوس بمناسبة انتخابه رئيسا للفيليبين

منذ 8 دقائق
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فرديناند ماركوس، بمناسبة انتخابه رئیسا لجمهورية الفيليبين.

وعبر صاحب الجلالة، في هذه البرقية، عن أحر التهاني إلى الرئيس الفيليبيني، راجيا له كامل التوفيق في تحقيق ما يصبو إليه شعب الفيليبين من اطراد التقدم والرخاء.

كما أعرب جلالة الملك، بهذه المناسبة، عن عزم جلالته “على العمل سويا معكم من أجل إثراء علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية الفيليبين وتنويع ميادينها، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الصديقين”.

منذ 8 دقائق
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