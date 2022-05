تعالج قصة فيلم ” قرعة دمريكان” مجموعة من المواقف الاجتماعية في قالب كوميدي، فقد اختار المخرج هشام رڭ‍راڭ‍ي لهذا الفيلم، الذي يجمع بين الكوميديا والحركة والمكائد، مجموعة من الممثلين الموهوبين مثل: فيصل عزيزي وعزيز حطاب وهاشم بسطاوي وفاطمة الزهراء بلدي وحسناء المومني ونفسية الدكالي وسعاد النجار ومحمد حميمصة وحميد النيدر.

“GreenCard / قرعة دمريكان” كوميديا عائلية تحكي قصة صديقين حميمين، لبيب وحبيب، يوحدهما حلم مشترك هو التطلع إلى حياة أفضل.

لتحقيق حلمهما يقرران المشاركة في “قرعة أمريكا”. متعاهدان على شعار “نهاجر معًا أو نبقى معًا”. لكن الحظ يحالف (لبيب)، بينما يصاب (حبيب) بخيبة أمل كبيرة.

هذا الأخير يرى حلمه الأمريكي يتلاشى، لكن فكرة تخطر لصديقه لبيب: سيقترح عليه التنكر بزي امرأة ليصطحبه “كزوجته” … فيقودهما تسلسل الأحداث إلى مغامرات مثيرة ومواقف كوميدية ستقلب حياتهما رأسا على عقب.

يجمع فيلم “GreenCard / قرعة دمريكان” كل المكونات ليوفر للجمهور لحظات رائعة من المتعة. يُضحك ويلامس المشاعر في نفس الوقت، ويطرح عدة قضايا لمعالجة مشاكل المجتمع، حيث يسود بين غالبية الشباب شعور بالإحباط والإقصاء.

يتوق حبيب ولبيب اليائسان إلى حياة أفضل عبر الهجرة إلى أمريكا يومًا ما. وتغذي الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والأحكام الخارجية وعبثية الوضع، رغبتهم في تحقيق حلمهم.

يوافق حبيب على التنكر للهروب من مجتمع مخالف لتطلعاته، وتحقيق حلمه في أن يصبح نجمًا غنائيًا. لكنه في نفس الوقت، يدرك مصير الجنس الآخر الذي يعيش في مجتمع يسيطر عليه الرجال ويتعرض لمضايقات منتظمة، بل والإيذاء من قبل الآخر، في الشارع وفي وسائل النقل…

يسلط الفيلم الضوء على الدافع السردي للمخرج بخصوص التشبه بالجنس الآخر قصد التنكر، بل يشكل الحبكة المركزية للسيناريو والتي ستولد مجموعة متنوعة من المواقف المضحكة.

يلتزم فيلم ” قرعة دمريكان” بأعراف كوميديا التشبه بالجنس الآخر (الشخصية تضطر الى التنكر في لباس امرأة بالنسبة للأدوار الذكورية والعكس صحيح بالنسبة للأدوار النسائية)؛ أسلوب هام نشأ منذ بداية القرن العشرين مع الأفلام الصامتة، بما في ذلك فيلم شابلن “امرأة” (1915) ، ستان لوريل “That’s my Wife” (1929)، بيلي وايلدر” Like it hot Some ” (1959) ، أو حتى الكوميديا المصرية في خمسينيات القرن الماضي مع المبدع إسماعيل ياسين وعبد المنعم إبراهيم ومؤخراً محمد هنيدي.

الفيلم من إنتاج شركة New Line Production

بمساهمة Dune Films

وتوزيع ” Canal4

سيتم عرض “GREEN CARD / قرعة دمريكان

ابتداءا من الأربعاء 18 ماي 2022 في الصالات السينمائية: الدار البيضاء ومراكش والرباط وطنجة وفاس وتطوان

الإعلان الترويجي للفيلم:

عن المخرج:

ولد هشام رڭ‍راڭ‍ي في الرباط في 25 أبريل 1967. بعد دراسة الأدب والمسرح في المغرب وإنجلترا (جامعة ابن طفيل 1990 ، وجامعة إسكس 1991 ، وجامعة لانكستر 1992) ، التحق هشام الركراكي بالسينما وبدأ كمساعد إنتاج .

لمدة ثلاثين عاما، عمل هشام رڭ‍راڭ‍ي في مجال السينما وبالخصوص مع الإنتاجات الأجنبية الضخمة والتي كانت بمثابة دورة تعلمية احترافية مستمرة، تلقن فيها أبجديات السمعي البصري ومعرفة صناعة السينما. أتاحت له هذه الحياة المهنية الغنية فرصة الاشتغال كإطار وطني كفؤ في أعمال المخرجين والمنتجين الكبار مثل مارتن سكورسيزي “Kundun”، 1996، والسير ريدلي سكوت “2004 Kingdom of Heaven، وأوليفر ستون “Alexander”، 2003وأليخاندرغونزاليس إيناريتو ” Babel ” 2005 .

قدراته على الابتكار والتكيف واستعداده لخوض التحديات، جعلت منه مديرإنتاج، ومخرجا، وأستاذا متعاقدا بالمعهد العالي للمهن السمعية والبصرية والسينما (ISMAC) بالرباط.

فيلموجرافيا المخرج:

• 2022فيلم روائي طويل قرعة دمريكان GREEN CARD –

• 2017 فيلم روائي قصير إيما IMA

• 2015 فيلم روائي قصير نداء ترانغ Goî Trùng

• 2013 فيلم روائي قصير – ريكلاج Réglage

• 2013 فيلم روائي قصير تحية العلم Le drapeau

فيلموغرافيا فيصل عزيزي:

– مطبخ كابول – (القناة +) 3 مواسم

– سلسلة قرص حياتي M2

– فيلم Moul Lbendir TV 2M

– فيلم (Doublevé ) Al Aoula TV

– قرعة دميريكان 2022

ديسكوغرافي

– مع مجموعة “كلمة” (الموسيقى التصويرية للفيلم البرتقالي المر)

-أغنية وردة على وردة

– كيف ليمعاني

– غناء منفرد:

– هاك لماما

– مكايين باس

– قللي علاش كويتيني

– كيف مانا

فيلموجرافيا عزيز حطاب:

2019: آدم

2018: نهار لكبير (فيلم تلفزيوني)

2017: ضربة في الراس

2016: نهار زوين

2011: حاج عيبود

2010: ماجد

2010: الدار الكبيرة

2010: من أجل الحياة

2009: المطمورة

2009: نساء بلا رجال

2009: الرحلة

2008: حجاب الحب

2008: شظايا الماضي

2006: طرائف الأصدقاء

2006 السمفونية المغربية

2003: نورا

2003: الفئة 8

2002: ولد الحمرية

ورقة فنية “البطاقة الخضراء / قرعة دمريكان”:

العنوان : “البطاقة الخضراء / قرعة دمريكان”

دولة : المغرب

العام : 2022

تصنيف الفيلم : كوميدي

المدة: 01h35

إخراج: هشام رڭ‍راڭ‍ي

السيناريو: هشام رڭ‍راڭ‍ي

الإنتاج: New Line Production

بمساهمة: Dune Films

الممثلون: فيصل عزيزي/ هاشم بسطاوي/ عزيز حطاب/

فاطمة الزهراء بلدي/ حسناء المومني/ سعاد النجار/

محمد حميمصة/نفيسة الدكالي/ حميد النيدر.

مدير التصوير: عبد الرافيع العبديوي

إدارة فنية: سعيد الكونتي

موسيقى تصويرية: زكريا نويح

رئيس مونتاج: أمين شوكاح

مونتاج الصوت وميكساج: عبد الله وزاني شاهدي

مهندس الصوت: أمين حقو

التوزيع: Canal4 Distribution