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الصباح الفني

‭”‬طوطو‭” ‬أول‭ ‬مغربي‭ ‬يحصد‭ “‬القرص‭ ‬الذهبي‭”‬

منذ 7 دقائق
الرابور "طوطو" (خاص)
حصل‭ ‬الرابور‭ ‬طه‭ ‬الفحصي،‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ “‬الغراندي‭ ‬طوطو‭”‬،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ “‬القرص‭ ‬الذهبي‭”‬،‭ ‬ليصير‭ ‬أول‭ ‬مغربي‭ ‬ينالها‭.‬ وتوج‭ “‬الغراندي‭ ‬طوطو‭” ‬بالجائزة‭ ‬الموسيقية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الشهيرة‭ “‬القرص‭ ‬الذهبي‭” ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬كوفر‭ ‬أغنية‭ “‬لوف‭ ‬نوانتيتي‭”‬،‭ ‬من‭ ‬حصد‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬استماع‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الاستماع‭ ‬الموسيقي‭ ‬العالمية‭ “‬سبوتيفاي‭”.‬ واختار‭ “‬الغراندي‭ ‬طوطو‭” ‬أن‭ ‬يتقاسم‭ ‬فرحته‭أكمل القراءة »


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