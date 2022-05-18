الصباح الفني
”طوطو” أول مغربي يحصد “القرص الذهبي”
حصل الرابور طه الفحصي، المعروف باسم “الغراندي طوطو”، على جائزة “القرص الذهبي”، ليصير أول مغربي ينالها. وتوج “الغراندي طوطو” بالجائزة الموسيقية الفرنسية الشهيرة “القرص الذهبي” بعدما تمكن كوفر أغنية “لوف نوانتيتي”، من حصد أزيد من 100 مليون استماع على منصة الاستماع الموسيقي العالمية “سبوتيفاي”. واختار “الغراندي طوطو” أن يتقاسم فرحتهأكمل القراءة »
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