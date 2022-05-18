وطنية
البنك الشعبي يطلق “جهويات الاستثمار”
أطلقت مجموعة البنك الشعبي النسخة الثانية لقافلة «جهويات الاستثمار» من الرباط، وستجوب عددا من الجهات، ما بين ماي الجاري ونونبر المقبل، لاكتشاف المشاريع القابلة للتمويل في مختلف قطاعات النسيج الاقتصادي، من خلال تنظيم ورشات عمل، تجمع بين الحضور والتناظر المرئي. وأوضح جليل السبتي، المدير العام لبنك التجزئة لمجموعة البنك الشعبي،أكمل القراءة »
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