حوادث
إيقاف مهربي مخدرات بالناظور
باشرت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للشرطة القضائية بالناظور، أخيرا، حملة اعتقالات واسعة وسط مجموعة من الشباب يشتبه في انخراطهم ضمن نشاط عصابة إجرامية متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات واستعمال طرق تدليسية في ذلك. ووفق مصادر ” الصباح”، فقد شملت هذه الاعتقالات عددا من الشباب وحرفيين في النجارة يقطنون بحيأكمل القراءة »
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