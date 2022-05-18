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حوادث

إيقاف‭ ‬مهربي‭ ‬مخدرات‭ ‬بالناظور

منذ 46 دقيقة
باشرت‭ ‬فرقة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬التابعة‭ ‬للشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬بالناظور،‭ ‬أخيرا،‭ ‬حملة‭ ‬اعتقالات‭ ‬واسعة‭ ‬وسط‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬انخراطهم‭ ‬ضمن‭ ‬نشاط‭ ‬عصابة‭ ‬إجرامية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬التهريب‭ ‬الدولي‭ ‬للمخدرات‭ ‬واستعمال‭ ‬طرق‭ ‬تدليسية‭ ‬في‭ ‬ذلك‭. ‬ ووفق‭ ‬مصادر‭ ” ‬الصباح‭”‬،‭ ‬فقد‭ ‬شملت‭ ‬هذه‭ ‬الاعتقالات‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬وحرفيين‭ ‬في‭ ‬النجارة‭ ‬يقطنون‭ ‬بحي‭أكمل القراءة »


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منذ 46 دقيقة


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