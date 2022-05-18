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أســــــرة

الخوخ‭ ‬لتنظيم‭ ‬ضغط‭ ‬الدم

منذ 53 دقيقة
‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭  (‬خاص‭)‬
الدكتور‭ ‬الزغاري‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬مفيد‭ ‬لصحة‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي شدد‭ ‬الدكتور‭ ‬لطفي‭ ‬الزغاري،‭ ‬مختص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التغذية‭ ‬وعلوم‭ ‬الرياضة‭ ‬ل‭”‬الصباح‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬القيمة‭ ‬الغذائية‭ ‬والصحية‭ ‬للخوخ،‭ ‬إذ‭ ‬تعتبر‭ ‬كثيرة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬تنظيم‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬ و‭”‬باعتبار‭ ‬الخوخ‭ ‬مصدر‭ ‬للبوتاسيوم‭ ‬فهو‭ ‬بالفعل‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬تنظيم‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬وضبطه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭أكمل القراءة »


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