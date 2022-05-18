أســــــرة
الخوخ لتنظيم ضغط الدم
الدكتور الزغاري قال إنه مفيد لصحة الجهاز العصبي شدد الدكتور لطفي الزغاري، مختص في مجال التغذية وعلوم الرياضة ل”الصباح” على أهمية الاستفادة من القيمة الغذائية والصحية للخوخ، إذ تعتبر كثيرة ومن بينها تنظيم ضغط الدم. و”باعتبار الخوخ مصدر للبوتاسيوم فهو بالفعل يساعد على زيادة تنظيم ضغط الدم وضبطه عن طريقأكمل القراءة »
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