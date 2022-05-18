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حوادث

الحبس‭ ‬لمتهم‭ ‬بالفساد‭ ‬بالجديدة

منذ 46 دقيقة
أعادت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الابتدائية‭ ‬التابعة‭ ‬لمحكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالجديدة،‭ ‬أخيرا،‭ ‬تكييف‭ ‬المتابعة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬متهم‭ ‬من‭ ‬جناية‭ ‬الاغتصاب‭ ‬المتبوع‭ ‬بافتضاض‭ ‬نتج‭ ‬عنه‭ ‬حمل،‭ ‬إلى‭ ‬جنحة‭ ‬الفساد،‭ ‬وحكمت‭ ‬عليه‭ ‬بشهرين‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا‭. ‬ وجاء‭ ‬إيقاف‭ ‬المتهم‭ ‬بعدما‭ ‬تقدمت‭ ‬المشتكية‭ ‬بشكايتها‭ ‬أمام‭ ‬الضابطة‭ ‬القضائية،‭ ‬أفادت‭ ‬فيها‭ ‬أنها‭ ‬تعرفت‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬وربط‭ ‬معها‭ ‬علاقة‭أكمل القراءة »


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منذ 46 دقيقة


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