حوادث
الحبس لمتهم بالفساد بالجديدة
أعادت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، تكييف المتابعة في حق متهم من جناية الاغتصاب المتبوع بافتضاض نتج عنه حمل، إلى جنحة الفساد، وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا. وجاء إيقاف المتهم بعدما تقدمت المشتكية بشكايتها أمام الضابطة القضائية، أفادت فيها أنها تعرفت على المتهم وربط معها علاقةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا