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الرياضة

12 منتخب في دوري علال الفاسي ببوزنيقة

منذ 21 دقيقة
تكريما لروح الزعيم الاستقلالي علال الفاسي، تنظم نقابة الاتحاد العام للشغالين، بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، دوريا كرويا استعراضيا ببوزنيقة، بداية نونبر المقبل. وأوضح المنظمون أن الدوري سيعرف مشاركة 12 منتخبا ممثلا عن 12 مديرية جهوية لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل، تحت شعار «أخوة وتواصل وروح رياضية». ومن المنتظر أن ينطلق الدوريأكمل القراءة »


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منذ 21 دقيقة


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