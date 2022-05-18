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حوادث

اعتقال تسعة أشخاص قتلوا مشجعا عسكريا

منذ 54 دقيقة
الجريمة وقعت بسيدي علال البحراوي بعد توجيه طعنات له وسبعة منهم أوقفوا بالقرب من مكناس اعتقل المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي علال البحراوي، بتنسيق مع المركز القضائي للدرك بالخميسات، مساء الأحد الماضي، تسعة أشخاص على خلفية اتهامهم بقتل مشجع عسكري، سبعة منهم محسوبون على جمهور المغرب الفاسي، واثنان مرافقان للقتيل.أكمل القراءة »


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منذ 54 دقيقة


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