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أســــــرة

‭”‬إيتيكيت‭” ‬الملابس‭ ‬الرسمية

منذ 5 دقائق
لا‭ ‬ينصح‭ ‬بالحذاء‭ ‬المسطح‭ ‬للنساء‭ (‬خاص‭)‬
يؤكد‭ ‬المختصون‭ ‬في‭ “‬الإيتيكيت‭” ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التقيد‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬النصائح‭ ‬حين‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بإطلالات‭ ‬رسمية‭ ‬سواء‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬النساء‭ ‬أو‭ ‬الرجال،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬الرقي‭ ‬ويجعل‭ ‬الشخص‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬صورة‭ ‬اجتماعية‭ ‬مقبولة‭.‬ وينصح‭ ‬عند‭ ‬اختيار‭ ‬الملابس‭ ‬النسائية‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬تصاميم‭ ‬مناسبة‭ ‬للسن،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أنسجة‭ ‬وألوان‭ ‬مناسبة‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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