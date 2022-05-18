أســــــرة
”إيتيكيت” الملابس الرسمية
يؤكد المختصون في “الإيتيكيت” على أهمية التقيد بمجموعة من النصائح حين يتعلق الأمر بإطلالات رسمية سواء بالنسبة إلى النساء أو الرجال، خاصة أن ذلك يعكس الرقي ويجعل الشخص يظهر في صورة اجتماعية مقبولة. وينصح عند اختيار الملابس النسائية الرسمية أن يتم اختيار تصاميم مناسبة للسن، إلى جانب أنسجة وألوان مناسبةأكمل القراءة »
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