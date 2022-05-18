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الرياضة

بنخرابة تفوز بذهب الفروسية

منذ 13 دقيقة
فازت لينا بنخرابة، نجلة البطل شفيق بنخرابة، الأحد الماضي، بالبطولة الوطنية (صنف3) المنظمة من قبل الجمعية الرياضية لنادي أومنيسبور لابن امسيك سيدي عثمان، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية. وحققت بنخرابة توقيتا جيدا، بصفر خطأ على علو 1.45 متر، ممتطية الفرس “إلتيما غوارادا”، إذ فازت بقيمة مالية قدرها 16600 درهم.أكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة


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