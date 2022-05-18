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أســــــرة

فساتين‭ ‬بالأزرار‭ ‬

منذ 5 دقائق
المستوحاة‭ ‬من‭ ‬الموديلات‭ ‬القديمة‭ ‬تواكب‭ ‬الموضة‭ (‬خاص‭)‬
تعتبر‭ ‬الفساتين‭ ‬بالأزرار،‭ ‬من‭ ‬أحدث‭ ‬التصاميم‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬الموضة‭ ‬والتي‭ ‬ينصح‭ ‬بالاعتماد‭ ‬عليها‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬إطلالة‭ ‬مميزة‭.‬ ‭ ‬ويذهب‭ ‬بعض‭ ‬خبراء‭ ‬الموضة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬الفساتين‭ ‬بالأزرار‭ ‬من‭ ‬القطع،‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬خزانة‭ ‬كل‭ ‬امرأة،‭ ‬سيما‭ ‬أنها‭ ‬دارجة‭ ‬على‭ ‬موضة‭ ‬موسم‭ ‬الصيف‭ ‬المقبل‭.‬ وجاء‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬أن‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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