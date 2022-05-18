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الرياضة

4 ميداليات لمنتخب الكراطي

منذ دقيقة واحدة
أنهى المغرب دورة كأس محمد السادس الدولية للكراطي، نهاية الأسبوع الماضي، بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بمجموع أربع ميداليات، اثنتان برونزية، وفضية وذهبية. وعادت الميدالية الذهبية لعبد العالي جينا، في مسابقة التباري في وزن أقل من 60 كيلوغراما، بعد فوزه على المصري محمد صلاح محمد،أكمل القراءة »


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