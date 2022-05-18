الرياضة
4 ميداليات لمنتخب الكراطي
أنهى المغرب دورة كأس محمد السادس الدولية للكراطي، نهاية الأسبوع الماضي، بالقاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بمجموع أربع ميداليات، اثنتان برونزية، وفضية وذهبية. وعادت الميدالية الذهبية لعبد العالي جينا، في مسابقة التباري في وزن أقل من 60 كيلوغراما، بعد فوزه على المصري محمد صلاح محمد،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا