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شبح 16 ماي يخيم على البيضاء

منذ 10 دقائق
تسبب جانح في حالة من الهلع واستنفار أمني كبير بالمنطقة الأمنية البرنوصي بالبيضاء، أمس (الثلاثاء)، بعد أن نفذ عملية سطو داخل بنك ولما طارده مواطنون أشهر جهاز راديو، وأوهمهم أنه يحمل حزاما ناسفا وسيفجر نفسه، قبل أن يستغل ارتباك وخوف المطاردين للفرار عبر سيارته من نوع “رونو كونغو”. وتسارع مصالحأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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