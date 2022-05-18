الأولى
التزوير للحصول على أموال انطلاقة
رغم الزخم الكبير الذي أعطي لمشروع انطلاقة، الرامي إلى تمويل مشاريع الشباب الحامل لأفكار ومشاريع، بأسعار فائدة تفضيلية، إضافة إلى وجود تأمين من قبل الدولة، لإعفاء الشباب من الضمانات العينية للحصول على قرض، غير أن التقييمات التي تناولت المشروع إلى حدود الساعة، بينت أن البنوك تتقاعس في التمويل، وهناك ضعفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا