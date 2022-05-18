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تحت الدف

منذ 4 دقائق
رغم تعيينها سفيرة وكاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية، بعدما قضت فقط سبعة أشهر في منصب كاتب دولة في عهد حكومة سعد الدين العثماني، مازالت أبواب الوزارة مغلقة في وجه منية بوستة، ولم تباشر مهامها بعد، لأسباب لا يدرك كنهها إلا الوزير بوريطة. كتبنا في وقت سابق عن الوزارات، التي تفتقرأكمل القراءة »


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