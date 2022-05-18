خاص
1200 مسافر عبروا باب سبتة
أزيد من 300 وسيلة نقل انطلقت من الضفتين بعد منتصف ليلة أمس زغاريد وهتافات واصطفاف على طول المعبر الحدودي من جهة الثغر المحتل مدينة سبتة، هكذا كانت الأجواء منتصف ليلة أمس (الثلاثاء) وطيلة الساعات الأولى من صباح أمس (الثلاثاء)، عندما تم تنفيذ قرار فتح هذا المعبر، ليخرج حوالي 1000 منأكمل القراءة »
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