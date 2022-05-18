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أسواق

الكلفة تتجاوز 10 آلاف درهم سنويا

منذ 9 دقائق
التكاليف المالية تلتهم ما بين 20 % و 50 من دخل الأسر والنفقات تضاعفت في عشر سنوات وصل عدد التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم الخاص، خلال الموسم الدراسي السابق، مليونا و 100 ألف تلميذ، وأصبحت مؤسسات القطاع تمثل 36 في المائة من إجمالي المؤسسات التعليمية بالمغرب، علما أن النسبةأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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