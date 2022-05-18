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أسواق

التعليم الخاص…”بيزنس” بـ 1100 مليار

منذ 9 دقائق
رسوم التمدرس في زيادة متواصلة ومؤسسات تستفرد بالأسر في غياب المراقبة يتابع ما لا يقل عن مليون و 100 ألف تلميذ دراستهم في مؤسسات التعليم الخاص، التي سجلت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بمؤسسات القطاع العام، خاصة في ما يتعلق بسلك التعليم الإعدادي والثانوي، ما يعكس الرواج الذي يعرفه هذا النشاط،أكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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