أسواق
التعليم الخاص…”بيزنس” بـ 1100 مليار
رسوم التمدرس في زيادة متواصلة ومؤسسات تستفرد بالأسر في غياب المراقبة يتابع ما لا يقل عن مليون و 100 ألف تلميذ دراستهم في مؤسسات التعليم الخاص، التي سجلت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بمؤسسات القطاع العام، خاصة في ما يتعلق بسلك التعليم الإعدادي والثانوي، ما يعكس الرواج الذي يعرفه هذا النشاط،أكمل القراءة »
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