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حوادث

الحبس‭ ‬لأفراد‭ ‬شبكة‭ ‬الإجهاض

منذ 4 دقائق
المحكمة‭ ‬أدانت‭ ‬الممرض‭ ‬بأربعة‭ ‬أشهر‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا‭               (‬أرشيف‭)‬
وزعت‭ ‬ابتدائية‭ ‬أزرو‭ ‬زوال‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي،‭ ‬17‭ ‬شهرا‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬شبكة‭ ‬إجهاض‭ ‬تضم‭ ‬4‭ ‬متهمين‭ ‬بينهم‭ ‬ممرض‭ ‬بمستشفى‭ ‬20‭ ‬غشت،‭ ‬فككت‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬زوجة‭ ‬بمضاعفات‭ ‬صحية‭ ‬بعدما‭ ‬أجهضت‭ ‬حملها‭ ‬من‭ ‬علاقة‭ ‬غير‭ ‬شرعية،‭ ‬رغم‭ ‬أنها‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬زوجها‭.‬ وأدانت‭ ‬الممرض‭ ‬بأربعة‭ ‬أشهر‭ ‬حبسا‭ ‬نافذا‭ ‬ومليون‭ ‬سنتيم‭أكمل القراءة »


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