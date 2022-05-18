حوادث
الحبس لأفراد شبكة الإجهاض
وزعت ابتدائية أزرو زوال الخميس الماضي، 17 شهرا حبسا نافذا على أفراد شبكة إجهاض تضم 4 متهمين بينهم ممرض بمستشفى 20 غشت، فككت بعد إصابة زوجة بمضاعفات صحية بعدما أجهضت حملها من علاقة غير شرعية، رغم أنها ما زالت على ذمة زوجها. وأدانت الممرض بأربعة أشهر حبسا نافذا ومليون سنتيمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا