الرياضة
عداؤون من 33 بلدا بملتقى محمد السادس
جامعة القوى تستعرض مستجدات التظاهرة ومشاركة متميزة لعدائين عالميين وأولمبيين كشف محمد غزلان، الكاتب العام للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، أن الدورة 13 للملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، ستعرف مشاركة متميزة لعدد من الأبطال العالميين والأولمبيين، وعودة قوية للمنافسة، بعد غياب لموسمين بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأوضح غزلان فيأكمل القراءة »
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