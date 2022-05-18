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حوادث

أستاذان في فضيحة جنسية

منذ 11 دقيقة
الأول بمشرع بلقصيري والثاني بورزازات والأبحاث تمتد إلى تلميذات اهتز مشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم وورزازات، أخيرا، على وقع فضيحة جنسية مدوية، تتمثل في استغلال أستاذين لعدد من تلميذاتهما جنسيا والتحرش بهن، قبل افتضاح أمرهما. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الواقعة الأولى حدثت بمشرع بلقصيري بإقليم سيدي قاسم، بعد اتهامات وجهتهاأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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