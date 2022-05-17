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منذ 3 دقائق
< شرب القهوة يساعد شرب القهوة أو المشروبات المحتوية على الكافيين في تخفيف أعراض الربو، حيث إن الكافيين له تأثير طفيف كموسع للقصبات الهوائية. وقد عرف أن شرب القهوة يساعد الرئتين على العمل بشكل أفضل لمدة 4 ساعات تقريبا.   < إزالة العشب ينصح بتفادي القيام بجز العشب وإزالة النباتات غيرأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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