أســــــرة
لمعلوماتك
< شرب القهوة يساعد شرب القهوة أو المشروبات المحتوية على الكافيين في تخفيف أعراض الربو، حيث إن الكافيين له تأثير طفيف كموسع للقصبات الهوائية. وقد عرف أن شرب القهوة يساعد الرئتين على العمل بشكل أفضل لمدة 4 ساعات تقريبا. < إزالة العشب ينصح بتفادي القيام بجز العشب وإزالة النباتات غيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا