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منذ دقيقتين
   عياش في “العين بالعين” انضم الفنان رامي عياش إلى قائمة أبطال مسلسل “العين بالعين” المنتظر أن ينطلق تصويره خلال الفترة المقبلة، إذ كشف عن ذلك عبر صفحته الخاصة على “إنستغرام”، ونشر عددا من الصور للسيناريو عليها قائلا “وابتدينا العين بالعين”. ومسلسل “العين بالعين” تشارك في بطولته النجمة سيرين عبدأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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