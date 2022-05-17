حوادث
قصة جريمة: تطورات اختلاس 3 ملايير بخريبكة
شبهات تورط المدير مع لوبي تبييض الأموال والاتجار في العملة والعقار والفرقة الوطنية تحقق في الفضيحة سارع الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، نهاية الأسبوع الماضي، إلى انتداب عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، لتعميق التحقيق الأمني، بتنسيق مع الشرطة القضائية بالمدينة الفوسفاطية، للاستغلال الأسرع للإمكانيات اللوجيستيكية، والتقنية لمديرية مراقبة التراب الوطني،أكمل القراءة »
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