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حوادث

قصة جريمة: تطورات‭ ‬اختلاس‭ ‬3‭ ‬ملايير‭ ‬بخريبكة

منذ 3 دقائق
البنكي‭ ‬كان‭ ‬يودع‭ ‬الأموال‭ ‬بحسابه‭ ‬الشخصي‭  (‬أرشيف‭) ‬
شبهات‭ ‬تورط‭ ‬المدير‭ ‬مع‭ ‬لوبي‭ ‬تبييض‭ ‬الأموال‭ ‬والاتجار‭ ‬في‭ ‬العملة‭ ‬والعقار‭ ‬والفرقة‭ ‬الوطنية‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬الفضيحة سارع‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬باستئنافية‭ ‬خريبكة،‮ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬انتداب‭ ‬عناصر‭ ‬الفرقة‭ ‬الوطنية‭ ‬للشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬لتعميق‭ ‬التحقيق‭ ‬الأمني،‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬بالمدينة‭ ‬الفوسفاطية،‭ ‬للاستغلال‭ ‬الأسرع‭ ‬للإمكانيات‭ ‬اللوجيستيكية،‭ ‬والتقنية‭ ‬لمديرية‭ ‬مراقبة‭ ‬التراب‭ ‬الوطني،‭أكمل القراءة »


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