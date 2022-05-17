اذاعة وتلفزيون
عبيد: لا للكراهية
وجهت الممثلة زينب عبيد رسالة إلى متابعيها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” تعبر فيها عن رفضها للكراهية وتدعو فيه إلى عدم الرد على الإساءة بالمثل. وجاء في رسالة عبيد قولها “لا تكره أحدا، مهما كانت إساءته إليك. عش متواضعا مهما بلغت درجة غناك وفكر بطريقة إيجابية مهما كانت صعوبة الحياة”،أكمل القراءة »
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