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منذ 10 دقائق
هواوي عرفت‭ ‬مبيعات‭ ‬هاتف‭ “‬Nova 9‭ ‬SE‭”‬،‭ ‬من‭ “‬هواوي‭”‬،‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‮ ‬500‮ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬مبيعات‭ ‬الجيل‭ ‬السابق،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المغربية‭.‬ وعزا‭ ‬المسؤولون‭ ‬عن‭ ‬العلامة،‭ ‬هذا‭ ‬الإقبال‭ ‬إلى‭ ‬توفر‭ ‬الهاتف‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬آلة‭ ‬تصوير‭ ‬ذات‭ ‬دقة‭ ‬عالية‭ ‬جدا‭ ‬تصل‭ ‬إلى‮ ‬108‮ ‬‭”‬ميغابيكسل‭”‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬تزويده‭ ‬بخاصية‭ ‬الشحن‭ ‬السريع‭أكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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