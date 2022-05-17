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هواوي عرفت مبيعات هاتف “Nova 9 SE”، من “هواوي”، ارتفاعا بنسبة 500 في المائة مقارنة مع مبيعات الجيل السابق، بعد أيام قليلة على إطلاقه في السوق المغربية. وعزا المسؤولون عن العلامة، هذا الإقبال إلى توفر الهاتف الجديد على آلة تصوير ذات دقة عالية جدا تصل إلى 108 ”ميغابيكسل”، فضلا عن تزويده بخاصية الشحن السريعأكمل القراءة »
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