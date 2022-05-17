وطنية
البنوك عاجزة عن تحصيل 4900 مليار
ارتفعت القروض التي عجزت البنوك عن تحصيلها بنسبة 7.8 في المائة في ظرف سنة، ليناهز مبلغها الإجمالي، عند متم مارس الماضي، 49 مليار درهم (4900 مليار سنتيم). ووصل إجمالي القروض التي منحتها البنوك إلى 989 مليارا و 700 مليون درهم، بزيادة بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة بحجمها في مارس منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا