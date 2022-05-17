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اذاعة وتلفزيون

تتويج “البطاطا” في مهرجان سوس السينمائي

منذ دقيقتين
نال جائزة “أفضل فيلم روائي قصير” و”روح السماوة” أحسن فيلم وثائقي توج فيلم “البطاطا” للمخرج المصري محمد البدري، السبت الماضي، بجائزة “سوس لأفضل فيلم روائي قصير”، في الدورة 14 لمهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بأيت ملول، فيما حصل فيلم “الخيط” لشرف علي من المغرب على جائزة “أفضل إخراج سينمائي”. وأعلنأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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